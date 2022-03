Barcanova, ecco il nuovo corso Pinto

Cambio alla guida del Barcanova. Da qualche giorno è ufficiale la nomina a presidente di Gianluca Pinto, che raccoglie l'eredità di Enea Benedetto alla guida dello storico sodalizio torinese ormai ultracentenario. Lo stesso Benedetto aveva iniziato il suo incarico non più tardi di due anni fa con grande entusiasmo e grande voglia di realizzare progetti, visto che era stato anche giocatore blaugrana in passato. Complice anche la pandemia, la società non ha raccolto i risultati sperati, sia come prima squadra, sia come settore giovanile e così il consiglio direttivo ha deciso di voltare pagina e solcare una strada tutta nuova affidandosi ad un giovane imprenditore come Gianluca Pinto, non nuovo nel mondo del calcio torinese visto che ha già avuto esperienza con la PromoSport.