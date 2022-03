LND, Abete presidente e Mossino vice

La Lega Nazionale Dilettanti ha ora un nuovo presidente si tratta di Giancarlo Abete , già ex presidente della FIGC. Grande soddisfazione anche per il Comitato Regionale del Piemonte e della Valle d'Aosta che ha visto l'elezione di Christian Mossino come vicepresidente vicario. Ecco il comunicato:

“L’assemblea straordinaria della Lega Nazionale Dilettanti, in data odierna, ha eletto all’unanimità con 86 voti quale nuovo Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, il dr. Giancarlo Abete. Si è proceduto poi all’elezione del Vice Presidente Vicario della LND: Christian Mossino ha ottenuto 50 voti, contro i 34 voti assegnati a Luigi Repace e 2 schede bianche. E' stato altresì eletto all’unanimità il Vice Presidente LND per l’ Area Nord: Luigi Ivaldi. Un risultato importante per il Presidente Mossino e per il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, che premia il lavoro svolto nel corso degli ultimi anni”.

Felice per questo nuovo incarico il nuovo presidente dei dilettanti: «Grazie a tutti, voglio dire solo tre parole: ringraziamento, impegno e unità. Andiamo avanti tutti insieme. Essere qui per me è motivo di orgoglio e un ringraziamento per chi mi ha designato. Ed è un ritorno al passato. Per me è un nuovo impegno, cercherò di onorarlo partendo da due concetti: l'unità del modo di stare insieme e la massima democrazia, con il venir meno della logica del diritto di veto. Vogliamo dare le risposte richieste dai tesserati con umiltà, orgoglio ed emozione». Sono le prime parole dopo l'elezione.