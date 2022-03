RIver 1951, ecco i nuovi dirigenti

Grandi cambiamenti in casa River 1951. Sono infatti stati annunciati i nuovi membri dello staff tecnico. Si tratta di Antonio Cagliostro in qualità di Direttore Sportivo, Luca Santomauro, come Responsabile del Settore Giovanile e Fabrizio De Rossi come Direttore Generale. Tutti e tre fanno parte della rosa della prima squadra e rappresentano una ventata di novità per la società rossoblù che però vuole restare sempre fedele alla propria vocazione.