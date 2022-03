Roretese e Keepsmiling 2022: accordo di partnership

La Roretese 1975 è lieta di annunciare la nascita della partnership con KeepSmiling per l’anno 2022.

L’Associazione torinese è stata fondata da Diego Giordano e Fabio Fusta. Entrambi laureati in scienze motorie con master ad alta specializzazione in Management Olimpico, hanno acquisiti sei anni orsono il patentino Uefa B della Figc. A corroborare gli studi, lunghe e prestigiose esperienze prima in Australia, seguite da quelle in Argentina (compresa la collaborazione con il mitico club del River Plate) e Brasile, fino al lavoro presso i club laziali della Logidiani e Tor di Quinto che hanno cresciuto calciatori come Totti, Toni e Materazzi.

Fabio Fusta, già da settembre 2021 ha aggiunto al Suo lungo curriculum il nome della Roretese, vestendo i colori VerdeBlu come arcigno giocatore della Prima Squadra ed allenatore degli Under 14 Regionali.



KeepSmiling è specializzata nell’avviamento alla pratica sportiva di bambini/e per conferire loro capacità motoria e miglioramento della coordinazione per condurli alla scelta dello sport preferito da praticare. Una formazione psico-motoria che mescola specifici programmi ad attività di gioco. Il lavoro dei Tecnici di KeepSmiling non si ferma qui, sono al fianco di Società calcistiche per far evolvere le sessioni di allenamento sia sul piano fisico che tecnico mediante metodologie idonee al raggiungimento delle potenzialità massime del gruppo squadra e dei singoli giocatori.

Primo tassello dell’accordo che siamo a presentare è il KEEPSMILING CAMP ESTATE 2022, patrocinato dalla Roretese, che si svolgerà presso il “M.Ciravegna” dal 13 giugno al 22 luglio.

È un servizio dedicato a bambini/e dai 6 ai 12 anni che per 6 settimane potranno praticare sport in sicurezza e tenersi al passo con i doveri scolastici. Una esperienza estiva che lo Staff di KeepSmiling ha sapientemente programmato mixando le giornate tra cicli di perfezionamento alla tecnica calcistica, sessioni di sport multidisciplinari fino a momenti di aiuto ai compiti e gioco libero.



KeepSmiling apre le iscrizioni l’1 aprile con data ultima il 31 maggio. Non perdete l’occasione!