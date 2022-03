A Cameri "I Campioni si raccontano"

Si comincia giovedì 31 marzo alle ore 21 in Sala Polivalente (piazza Dante Alighieri 25) con Eraldo Pecci che presenterà con Federica Mingozzi il suo libro “Il Toro non può perdere” (Rizzoli Libri, 2017). Eraldo Pecci ha esordito in serie A nel 1974 con il Bologna e ha giocato poi nelle fila di Torino, Fiorentina, Napoli e Vicenza. Dopo l'addio al calcio, per anni è stato commentatore televisivo e editorialista per diverse testate giornalistiche e attualmente è brillante opinionista alla Domenica Sportiva su RAI 2. Sabato 9 aprile alle ore 15 si prosegue al Cine Teatro Ballardini (via San Francesco D’Assisi 9) con Franco Baresi e il suo libro “Libero di sognare” (Feltrinelli, 2021). Da Travagliato, nella campagna bresciana, dove Franco Baresi nasce e cresce in una famiglia modesta ma ricca di valori, alla storica partita d’addio nell’ottobre del 1997 e il primo indimenticabile ritiro della maglia nella storia del calcio italiano: la numero 6 del Milan. Venerdì 27 maggio alle ore 21 l’appuntamento è in Biblioteca civica (via Novara 20) con il “rosso” Paolo Sollier autore di “Calci e sputi e colpi di testa” (Mimesis, 2022): Sollier è il calciatore sui generis che quando segnava alzava il pugno al cielo, simbolo distintivo delle sue idee. “….Dal pugno chiuso al pugno di mosche c’è tutta la sua vita. Calciatore del Perugia degli anni d’oro, Sollier scalciava come un puledro imbizzarrito, mordeva le caviglie altrui come un molosso, cacciava pallone e avversari, aveva piedi non particolarmente educati, ma porca miseria, aveva una testa che in pochi quegli anni ….”. La rassegna “I campioni si raccontano” si concluderà domenica 12 giugno alle ore 18, sempre in Biblioteca civica, con Francesca Porcellato, la campionessa paralimpica italiana che ha vinto di più in più discipline, dall'atletica leggera allo sci di fondo al ciclismo con la handbike, conquistando quattordici medaglie in undici edizioni dei Giochi tra estivi e invernali.