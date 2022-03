Marchio e una nuova casa per il Cuneo Olmo

Al suo primo anno di vita il Cuneo Olmo vuole fare le cose in grande e in settimana, attraverso una conferenza stampa, ha ufficializzato l'acquisizione del marchio del Cuneo 1905 a titolo definitivo e presentato l’ambizioso progetto, che vedrà già la luce nel corso del 2022, di ristrutturazione e riqualificazione del centro sportivo “Piccapietra”, per farlo diventare una struttura funzionale e al passo con i tempi, un vero e proprio punto di riferimento per la città e non solo. A lavori ultimati il centro prevederà 6 campi da calcio, 3 campi da padel, 2 campi da beach volley e le infrastrutture come spogliatoi, tribune e bar completamenti rimodernati.