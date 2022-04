E' divorzio tra il Chieri e Vincenzo Manzo

Grandi manovre in casa Chieri del nuovo numero uno Stefano Sorrentino , che sta preparando le basi per la nuova stagione. E' di poche ore fa infatti l'annuncio da parte della società attraverso un comunicato del divorzio dopo appena un anno con il direttore tecnico Vincenzo Manzo , che aveva preso l'incarico nel luglio scorso. Nel nuovo organigramma il ruolo sarà ricoperto da Antonio Montanaro, uomo di fiducia proprio di Sorrentino.

Ecco il comunicato ufficiale della società: “A.S.D. Chieri comunica che dalla data odierna si separano le strade del club azzurro e di Vincenzo Manzo. Allenatore per quattro stagioni della Prima squadra, con la ciliegina della vittoria nella Coppa Italia di Serie D 2016-2017, nell’estate del 2021 Manzo era ritornato a Chieri per ricoprire il ruolo di direttore tecnico. A Vincenzo vanno i nostri ringraziamenti per il lavoro svolto e i risultati ottenuti, e un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera”.