Stresa Vergante, ora c'è il logo

E' tutto pronto ormai per l'imminente fusione tra ASD Stresa Sportiva e ASD Lesa Vergante, che dal mese di giugno diventeranno un'unica entità che prenderà il nome di ASD Stresa Vergante. La nuova società parte sotto i migliori auspici visto che la prima squadra dello Stresa ha recentemente ottenuto la promozione in Serie D, dopo la vittoria in Eccellenza e il settore giovanile verrà sicuramente potenziato.