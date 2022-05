Chieri, ecco Montanaro e Ciletta

Prende sempre più corpo il nuovo Chieri sotta ola guida di Stefano Sorrentino. Nel gioro di poche ore sono arrivate infatti due ufficializzazioni quella del nuovo direttore sportivo e del responsabile della Scuola Calcio, che saranno rispettivamente Antonio Montanaro e Pierluigi Ciletta. Il primo è uomo di grande esperienza, nonché di grande fiducia del neo presidente, guidando società professionistiche di Serie C come Alessandria e Virtus Francailla. Stefano Sorrentino lo ha scelto per programmare da subito la prossima annata della Prima squadra e per definire i ruoli cardine del club dal Settore Giovanile alla Scuola Calcio. Il secondo invece è invece già un uomo Chieri, visto che in questa stagione siedeva sulla panchina degli Under 16.