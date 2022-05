Gassino-La Pianese, fumata nera

Fumata nera per quanto riguarda la possibile fusione tra Gassino San Raffaele e La Pianese . Da mesi le due società stavano lavorando ad un progetto comune che potesse portare ad un miglioramento tecnico e strutturale per entrambe le società con la creazione di un'unica entità. Dopo diverse analisi e approfondimenti è stato lo stesso Gassino San Raffaele attraverso un comunicato a ufficializzare il mancato accordo e la prosecuzione del percorso in solitaria.

"Come noto ai più e soprattutto agli ambienti calcistici dilettantistici piemontesi, il direttore generale dell’USD Gassino San Raffaele e il presidente del GSD La Pianese hanno lavorato in questi ultimi mesi ad un progetto di fusione tra le due compagini. Il progetto aveva lo scopo di verificare l’unione delle risorse (tecniche, strutturali, finanziarie) delle due società per poter creare un “nuovo” polo calcistico con una Prima squadra che militasse nel campionato di Eccellenza e contemporaneamente conservare la struttura organizzativa e le qualifiche della Scuola calcio di Èlite e del Settore giovanile del Gassino. Il lavoro svolto ha portato alla creazione di un piano particolarmente strutturato e impegnativo. Il 16 maggio 2022 si è svolto il consiglio direttivo dell’USD Gassino San Raffaele nel quale il direttore generale della società Piercesare Uras ha esposto il piano di accorpamento tra le due società e il possibile futuro sviluppo ai membri del consiglio. Gli stessi membri, all’unanimità, hanno reputato il piano ancora troppo impegnativo per il Gassino San Raffaele e quindi hanno deciso di non proseguire con il progetto presentato, individuando nello stesso più rischi di quante opportunità di miglioramento ci possano essere al momento attuale, auspicandosi che la stessa opportunità si possa ripresentare quando i tempi saranno più maturi. Al direttore è stato dato l’incarico di comunicare al partner ed agli organi di stampa la decisione presa, ringraziando per la disponibilità e l’affidabilità dimostrata dal GSD La Pianese durante questo intenso mese di lavoro e augurando loro di poter continuare nella gestione vincente che fino a oggi sono riusciti a sostenere"