E' addio tra Accademia Borgomanero e il DS Turino

"La società dell’Asd Accademia Borgomanero 1961 comunica di aver ricevuto e accettato le dimissioni del DS Mauro Turino che non rivestirà più l’incarico a partire dalla data odierna. L’Accademia lo ringrazia per il lavoro svolto in questa stagione in cui la prima squadra ha raggiunto l’obiettivo playoff e la vittoria della classifica giovani di categoria.

A lui va un in bocca al lupo per il proseguo del suo impegno nel mondo calcistico".

Queste invece le parole di commiato da parte di Turino: "Volevo ringraziare in primis il Presidente Vezzola per avermi dato la possibilità di lavorare per questa Società. Un grazie anche a tutti i dirigenti e collaboratori. Auguro a tutti loro le migliori fortune sportive".