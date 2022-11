Nuovo campo in erba sintetica per il Busca

Nel corso dell'evento l'assessore allo sport Bressi e il sindaco Gallo: “Siamo felici, orgogliosi e anche un po’ emozionati di regalare alla nostra Città questo moderno impianto. Era un’esigenza primaria. Chi vive lo sport a Busca sa benissimo che il solo campo in erba non poteva più ospitare tutte le partite del settore giovanile del Busca. Finalmente infatti tutti coloro che giocano a calcio nelle tre società buschesi finalmente potranno restare a Busca per allenamenti e partite, senza dover correre in altri campi dei comuni limitrofi. Abbiamo quindi voluto porre rimedio a questo problema, oltre a riqualificare un campo prima quasi impraticabile”.