U19 Nazionali, Castagna è l'arma in più del Chieri di Loria

Provate a prenderli se ci riuscite. Si potrebbe riassumere così la stagione disputata sin qui dal Chieri di Simone Loria (ex conoscenza della nostra Serie A), prima a quota trentuno punti dopo undici partite giocate e in solitaria alla testa del girone A del campionato nazionale di Under 19. Numeri strepitosi per la capolista, che non ha ancora perso nemmeno una partita: ben dieci vittorie e un solo pareggio, con trentaquattro reti realizzate all’attivo, che stabiliscono una media di tre gol a partita.

Su tutti, chi fin qui si sta dimostrando un'arma in più tra le file del Chieri è sicuramente Davide Castagna: esterno destro classe 2005, titolarissimo nel 4-2-3-1 di Loria e da tre anni in forza al club di Stefano Sorrentino, guida la classifica marcatori della sua squadra con sette reti in undici presenze e seicentotrentasei minuti giocati, ultima la rete messa a segno domenica scorsa contro l’Asti, nel match vinto dai padroni di casa e sbloccato proprio da un suo gol (finalizzata al meglio al termine di un’azione combinata assieme al compagno di squadra Patruno). Il momento che sta vivendo l'attaccante azzurro è chiaramente strepitoso, non a caso, con i suoi cinque gol consecutivi, è l'uomo del momento: dopo un digiuno durato oltre un mese, dal lontano 24 settembre, Castagna ha iniziato a segnare con una certa regolarità a partire dal 12 novembre, quando ha messo a segno una doppietta nel 4-2 esterno sul campo del Pinerolo; si è ripetuto la domenica successiva con un altro gol, nel 4-0 interno contro la Sanremese; è poi andato in rete anche contro il Casale, in un tennistico 6-1 e, infine, ha timbrato anche nello scorso weekend, contro l'Asti. Dinanzi a questi numeri e a queste potenzialità, ci si può soltanto alzare in piedi e applaudire.

Lo sa bene Simone Loria, che infatti non ha mai fatto a meno di lui, schierandolo quasi sempre titolare eccetto contro Pro Vercelli, Ligorna e Sestri Levante, ma comunque, anche in quel caso, Castagna è entrato e ha sfornato un'altra prestazione delle sue. Con numeri del genere e con un Castagna così, nessun obiettivo sembra precluso per la capolista. Ma guai a distrarsi, perché la stagione è lunga e il classe 2005 ha ancora voglia di stupire e regalare emozioni.