Nuovo impianto per il Sant'Ignazio

Non rimarrà inutilizzato ancora a lungo l’impianto sportivo intitolato ad Agostino Iocola, da lunghi mesi abbandonato dopo lo sfratto esecutivo in seguito a un lungo contenzioso tra la Circoscrizione 2 e la Polisportiva Santa Rita, ultimo gestore della struttura torinese di via Tirreno 303. Il bando lanciato a settembre non è andato dunque perduto e ha assegnato in via ufficiale al Sant’Ignazio Sport, dopo la rinuncia del Pozzomaina primo classificato, la concessione fino al prossimo giugno 2023. Onere e onore che invece ha accolto di buon grado la società di via Monfalcone, a pochissime centinaia di metri dallo Iocola, per una sorta di travaso quasi naturale laddove già per alcune stagioni i molti ragazzi del club avevano disputato allenamenti e partite.