Il calcio giovanile non si ferma, ecco i tornei natalizi

Se pensavate che il calcio giovanile fosse andato in vacanza, vi sbagliavate. Sono tanti i tornei natalizi, infatti, che prenderanno il via da fine dicembre a gennaio inoltrato; ma allo stesso tempo anche le iniziative delle varie società sportive.

Tra i più importanti ricordiamo il trofeo organizzato per la categoria U14 dal Lucento calcio, intitolato "Caduti di Superga" in memoria delle vittime del 1949. Chisola e Alpignano, invece, propongono la "Turin Winter Cup" per gli U17 e U14 regionali, in programma dal 29 dicembre all'8 gennaio. Due iniziative per il Grugliasco. Per la categoria U19 verrà organizzato un triangolare di rilievo contro la rappresentativa regionale; mentre per i più piccoli (U17) la competizione inizierà nel giorno dell'Epifania.

Il GassinoSanRaffaele con il supporto di Tecnocasa, propone un torneo per gli U14 regionali (7-14 gennaio); mentre il Real Orione presenta la Christmas Cup. Tante le novità anche per l'attività di base; a partire dal Calcio Settimo con il primo torneo della Befana, la "Waiting for Christmas" del Chisola e l'11 Stadio organizzato dalla Pro Eureka.