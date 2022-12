Accademia Borgomanero, il nuovo presidente è Filippo Arbellia

“Il mio non è da considerarsi un passo indietro – ha sottolineato Vezzola – possiamo etichettarlo come un passo di fianco. Non è mia intenzione lasciare l’Accademia ma anzi lavorare per fare in modo che la struttura societaria si rafforzi. Sono settimane che con Filippo ci stiamo confrontando per costruire insieme un futuro più roseo e forte per la nostra società. E’ persona competente e con esperienza, che ha come obiettivo quello di rafforzare ancora di più il nostro settore giovanile; progetto che mi trova in perfetta sintonia”.

“Non mi sono proposto per scalzare Giancarlo anzi – ha esordito nel suo discorso di presentazione il presidente in pectore Arbellia – lavoreremo insieme e cercherò di coinvolgerlo ancora di più nel rafforzamento della società. Sono felice che il Cda abbia accolto il mio ingresso positivamente. Persone che stanno dando tanto al calcio in città e questo, per me, vuol dire tanto. Inizieremo un percorso di rafforzamento e miglioramento e mi auguro di ritrovarmi qui, fra tre anni a stilare un bilancio positivo di quanto fatto”. Arbellia ritorna in Accademia dopo che nella stagione 2014-15 aveva vinto il campionato di Prima categoria come allenatore. Nelle scorse stagioni il ritorno nello staff tecnico alla guida degli Allievi prima di ritornare in società dalla porta principale. Insieme a lui è stato presentato anche il nuovo Direttore Generale della società Gianpaolo Minazzoli. Vice Presidente sarà Luca Giovagnoli.