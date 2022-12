Monregale: Monica Bisotti nuova vice presidente

Nonostante il periodo festivo sono stati apportati alcuni campiamenti nell'organigramma societario della Monregale . Da pochi giorni infatti è notizia ufficiale la nomina come nuovo membro del consiglio d'amministrazione, in sostituzione dell'uscente Franco Degrandis , e nuovo vice presidente della società di Monica Bisotti . Grande soddisfazione per questo nuovo ingresso, come testimonia lo stesso presidente Igor Bertone attraverso i canali ufficiali societari.

"Un’esperienza manageriale di alto livello con un curriculum importante che saprà portare alla Monregale e calcio un valore aggiunto in ottica di miglioramento e crescita societaria. Credo fosse imprescindibile la sua nomina non solo per le sue capacità e la sua esperienza ma anche perché il calcio ha bisogno di quote Rosa. Il migliore acquisto che potessimo fare per il mercato invernale".