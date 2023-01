U19 Nazionali Chisola, Gnan: “percorso positivo, vogliamo i playoff”

Al primo bagno in un campionato Nazionale , Andrea Gnan sta guidando i suoi ragazzi ad un buon quinto posto in campionato. 19 punti conquistati in 15 partite, 23 gol fatti e 22 subiti , ma nella sua rosa ha anche uno dei migliori marcatori del campionato, Cena , con otto reti. Il Chisola di Gnan ha iniziato questo percorso in salita, acquisendo maturità partita dopo partita. Ora lo scontro diretto contro l’Asti per cominciare al meglio il 2023 e continuare a sognare un posto nei prossimi play-off.

Cresciuto nella Juventus, Gnan è un tecnico che ama molto far giocare a calcio le sue squadre. «Poche squadre lo fanno, ma i miei ragazzi giocano bene» - afferma il tecnico del Chisola - «magari non porta sempre al risultato sperato, ma permette ai ragazzi di avvicinarsi con la realtà della prima squadra».

Il Chisola occupa attualmente il quinto posto in graduatoria, con 19 punti conquistati. Come valuta il rendimento della sua squadra in questa prima parte di stagione?

«È stato altalenante, perché secondo me si poteva fare meglio e si spera di riuscirci nel girone di ritorno. È stato comunque positivo se penso che è il primo anno in questa categoria. Se vado ad analizzare le rose, inoltre, noi siamo una squadra composta principalmente da 2005 e 2006, a discapito di altri che hanno giocatori più esperti. All’inizio ci è mancata esperienza. Ora, abbiamo avuto risultati positivi nel finale di anno, stiamo avendo personalità, la quale ci porta a gestire meglio le partite. Posso essere soddisfatto di quanto fatto e pensare che possiamo fare ancora meglio».

Avete chiuso il 2022 con la vittoria nello scontro diretto contro il Casale, aprirete l'anno nuovo con un altro scontro diretto, contro l’Asti. Come arriverete alla gara dopo la pausa?

«Ci siamo allenati sempre, anche con la prima squadra, con la speranza di cominciare subito al meglio. Lo scontro diretto con l’Asti è un match che vogliamo giocare diversamente rispetto all’andata, quando abbiamo perso 1-0. In quell’occasione ci è mancata la giusta esperienza, ma ora speriamo di arrivare più preparati di quattro mesi fa».

Dopo 15 partite disputate, qual è l’obiettivo del Chisola per questa stagione?

«Il nostro obiettivo l’ho comunicato ai ragazzi il primissimo giorno. Essendo il primo anno, vorrei entrare ai playoff, poi, in gara secca, succede quel che succede. Noi abbiamo le individualità per raggiungere questo obiettivo. L’obiettivo reale, invece, è quello di portare quanti più ragazzi possibili in prima squadra, di realizzare i loro sogni e farli giocare in Serie D. Ma da questa prima stagione abbiamo solo da imparare.»

Il vostro miglior marcatore è Cena, con 8 reti segnate in 13 incontri disputati. Che voto dà alla stagione del suo attaccante?

«Molto bene. L’anno scorso ha segnato 11 gol nel campionato regionale, quest’anno è già ad 8 gol in 13 partite. Purtroppo, però, Cena ha subito un infortunio con la prima squadra che lo terrà lontano dai campi per i prossimi due mesi.»

Per concludere, c’è una vittoria, in questa stagione, che ha avuto un significato particolare per lei?

«Direi l’ultima, vinta 3-0 contro il Casale. È la partita che ci ha dato consapevolezza. Abbiamo giocato contro una squadra molto forte, con giocatori che, per la maggior parte, arrivano dal campionato di Serie D. Vogliamo ripartire come abbiamo concluso, con più voglia e consapevolezza per fare bene al girone di ritorno».