Gaglianico e Pro Vercelli, nuova collaborazione

Società ambiziosa e un nuovo punto di riferimento per la zona del biellese, il Gaglianico punta sempre più in alto sia a livello di prima squadra, sia a livello di settore giovanile. Per potere progredire in questo percorso di crescita, iniziato con l'avvento alla presidenza della società in estate di Giuseppe Bifernino, oltre all'arrivo di dirigenti di grande spessore come il Direttore Sportivo Simone Marino, responsabile per la parte agonistica del settore giovanile e di Dario Seu per quanto riguarda la Scuola Calcio, la società ha deciso di sottoscrivere una collaborazione con una realtà professionistica storica del territorio come la Pro Vercelli.