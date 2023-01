FC Torinese, Alberto Piazza è il nuovo Direttore Generale

“Il Football Club Torinese è lieto di annunciare che Alberto Piazza è il nuovo Direttore Generale. Ex attaccante ed ex giocatore professionista, muove già i primi importanti passi nel settore giovanile del Venaria, vincendo tutto quello che ci fosse da vincere; meno lo scudetto che fu perso all'ultimo. Di mezzo c'è stata anche una parentesi bianconera nel settore giovanile Juventus e una viola nella Fiorentina. A 17 anni timbra già il cartellino delle presenze in Serie C, con la Biellese. Durante la sua carriera ha anche avuto la possibilità di disputare un'amichevole vestendo la maglia dell' Empoli, in Serie A, con Luciano Spalletti seduto in panchina. Altro momento importante della carriera da calciatore è rappresentato dalla Coppa Italia e Supercoppa italiana vinta in serie D col Casale. Appesi "gli scarpini al chiodo" non abbandona il campo e inizia un nuovo percorso da allenatore: la prima tappa è rappresentata dall'Accademia Inter, a seguire 8 anni abbondanti tra Alpignano e Lucento, una breve parentesi al Vanchiglia conclusa per motivi personali e poi l'esperienza a Casale mai di fatto iniziata. Un curriculum d'esperienza: per questo motivo la società reputa Alberto la persona più adatta per questo ruolo”.