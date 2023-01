Borgaro Nobis, il bilancio è posiitivo

Sono molteplici i motivi per cui, in casa Borgaro, il cosiddetto bilancio di metà stagione permette a tutti di guardare con fiducia al futuro. Quello più prossimo, ma anche quello che si può solo scorgere all’orizzonte. E non era per nulla scontato, a maggior ragione con quel peso lasciato in eredità dagli eventi dello scorso campionato che hanno costretto la società del presidente Pier Giorgio Perona a retrocedere, con le annate Under 17 e Under 15, nei rispettivi campionati provinciali. Travolta da qualcosa di incontrollabile e, quindi, così grande per tutti e allo stesso tempo cosciente di dover ricostruire. Con la solita serietà e il consueto entusiasmo. E così è stato, come dimostra lo sfavillante cammino che proprio l’Under 17 sta compiendo nel suo girone provinciale, in testa dal primo giorno e capace di dimostrare che chi parla, alla fine, è sempre il campo. Guardando al Settore Giovanile, questo è il primo motivo di grande orgoglio per il club, cui si aggiunge il lavoro che anche gli altri gruppi agonistici stanno portano avanti per provare a ritornare quanto prima al completo sul panorama regionale. Così come grandi soddisfazioni continuano ad arrivare dalla Scuola Calcio, all’interno della quale in alcune annate è stato addirittura necessario comporre tre gruppi per riuscire ad accogliere tutte le richieste, come la società è abituata a fare.