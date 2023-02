U19 Nazionali, derby piemontese tra Chisola e Fossano. Il PDHZ cerca punti salvezza contro il Ligorna

Tutto pronto per la ventesima giornata del campionato U19 Nazionale, la quinta del girone di ritorno. La capolista Chieri fa visita alla Pro Vercelli (la squadra di Luca Buono è considerata fuori classifica), in una partita che in termini di gerarchie della graduatoria conta poco o nulla, ma in termini di prestigio è di grande importanza.