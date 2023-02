Lascaris, Venaria e Mirafiori danno un calcio al bullismo

“Diamo tutti insieme un calcio al bullismo” è il titolo dell'incontro organizzato congiuntamente da Lascaris, Venaria e Mirafiori nell’ambito del Progetto di Tutela dei Minori. L'iniziativa, prevista per sabato 11 febbraio alle 9.30 in modalità online (su piattaforma Meet e in diretta Facebook), coinvolgerà direttamente i tesserati delle Società con le loro famiglie e sarà un grande ed importante momento comune di riflessione sulla tematica del contrasto al Bullismo e al Cyberbullismo.