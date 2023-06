Si presenta la Virtus Calcio Accademy

"Il nome nuovo sarà ASD Virtus Calcio Accademy e potrà contare sulla qualità della scuola calcio e del settore giovanile della Società bianconera e sul progetto ambizioso della Prima Squadra, fiore all'occhiello dell' Accademia Real Torino.

I due Presidenti rimarcano la volontà di puntare al più presto al Campionato di Eccellenza, valorizzando i propri atleti che potranno vedere in prospettiva una continuità che li vedrà protagonisti anche nel campionato Dilettante. A tal proposito, la Società ASD Virtus Accademy farà domanda di ripescaggio per approdare fin da subito al Campionato di Prima Categoria. Cambierà poco per quanto riguarda l’organigramma del Direttivo, dove alla Presidenza rimarrà sempre Marco Scognamiglio affiancato dai suoi uomini di fiducia (Mascolo Simone, Airola Francesco, Moraglio Massimo e Sanfratello Andrea) mentre l'ex Accademia Fabio Tunno rivestirà il ruolo di Direttore Generale dei Dilettanti. La nuova società è pronta per continuare a stupire, i presupposti ci sono già grazie a due categorie ai regionali, una terza in fase di playoff e il sogno Eccellenza per i Dilettanti".

Ecco le prime dichiarazioni del presidente Scognamiglio: "Sono molto soddisfatto di questo sodalizio. Fabio è una persona seria con molta esperienza nel calcio dilettantistico. In poco tempo abbiamo capito che avevamo le stesse idee di calcio e l'ambizione di avere una struttura propria per valorizzare i giovani della nostra cantera. Questa fusione permetterà ai nostri ragazzi del Settore Giovanile di vedere in prospettiva la possibilità di avere una prima squadra che militerà in categorie importanti, obiettivo che ci siamo prefissati fin da subito". “Sono molto orgoglioso di questa fusione - ha detto Tunno - perché dopo aver conosciuto Scognamiglio e tutto il Direttivo ho capito che eravamo sulla stessa sintonia riguardante il calcio e l'ambizione di avere una Struttura di proprietà per formare la nostra cantera di giovani da portare in prima squadra. La mia volontà, come quella di Scognamiglio è di poter rimanere a Venaria, territorio a noi particolarmente a cuore, ma se questo non sarà possibile, valuteremo altre strade".