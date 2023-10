Pavel Nedved Jr, insulti all'arbitro e sputi: sei giornate di squalifica

Pavel Nedved squalificato per sei giornate: non parliamo ovviamente dell'ex fuoriclasse e vicepresidente della Juventus, ma del figlio, calciatore della Nuova Lanzese, militante nel campionato di II categoria piemontese. Il giovane rampollo, infatti, in passato salito agli onori della cronaca per un botta e risposta con Marco Materazzi, si è reso protagonista di prolungate e reiterate proteste, culminate con uno sputo in prossimità - ma non in direzione - del direttore di gara.