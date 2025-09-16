TORINO - Si è tenuto all’Hotel Air Palace di Leinì l’Evento Juventus Women. La serata è stata presentata da Antonio Romano. Tema dell’incontro con l’allenatore bianconero Massimiliano Canzi e il suo gruppo di lavoro: “Organizzazione, staff tecnico, modello di gioco e metodologia di allenamento”. Ecco il commento del presidente Aiac Torino, Franco De Meo: «A nome di tutti, desidero esprimere la mia più sincera gratitudine per il successo straordinario di questo evento. È un onore condividere con voi la gioia di questa riuscita, un trionfo che non sarebbe stato possibile senza ciascuno di voi». Staff e organizzatori sugli scudi: «La vostra meticolosa pianificazione e il vostro instancabile impegno hanno trasformato un'idea in una realtà impeccabile. Grazie per la vostra dedizione». Ai presenti: «La vostra partecipazione, il vostro entusiasmo e la vostra fiducia sono stati il motore di questo successo. Siete il cuore pulsante di ogni nostra iniziativa». Non mancano parole di encomio peer i volontari/sponsor: «Un ringraziamento speciale va a chi ha offerto il proprio tempo, le proprie energie e il proprio supporto, rendendo possibile questo traguardo. Abbiamo raggiunto risultati eccezionali, superando le nostre aspettative e creando un'esperienza indimenticabile. L'affetto e l'energia che abbiamo percepito ci spingono a continuare a fare sempre meglio. Siamo immensamente grati per la collaborazione e per lo spirito di squadra dimostrato. Questo è solo l'inizio e non vediamo l'ora di condividere futuri successi con voi. Grazie ancora a tutti. È stato un privilegio essere parte di questo momento e l'impegno collettivo ha reso tutto ciò possibile».