Piemonte sugli scudi: Filardo nel Consiglio Direttivo Nazionale del Settore Giovanile Scolastico della Figc
Il presidente Aiac di Torino, De Meo: «A lui vanno le nostre congratulazioni e un caloroso augurio di buon lavoro»
TORINO - Sebastiano Filardo è stato nominato nel Consiglio Direttivo Nazionale del Settore Giovanile Scolastico della Figc. Un traguardo importante a livello personale e un premio per il movimento piemontese degli allenatori, come sottolinea il presidente di Aiac Torino Franco De Meo: «Questo prestigioso incarico non è solo un riconoscimento al singolo, ma rappresenta il giusto coronamento di anni di attività svolta sul campo e dietro le scrivanie con assoluta professionalità, competenza e sconfinata passione. Come gruppo di Torino siamo profondamente onorati di avere Sebastiano come nostro rappresentante in un organo così cruciale per lo sviluppo e il futuro del calcio giovanile italiano. A lui vanno le nostre congratulazioni e un caloroso augurio di buon lavoro, certi che saprà portare anche all’interno del settore giovanile scolastico nazionale lo spessore e la dedizione che lo hanno sempre contraddistinto». Gli investimenti sul territorio danno i loro frutti. E il focus sui ragazzi da allevare e lanciare rimane basilare.
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