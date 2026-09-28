Piemonte sugli scudi: Filardo nel Consiglio Direttivo Nazionale del Settore Giovanile Scolastico della Figc

TORINO - L'Aiac (Associazione Italiana Allenatori Calcio) di Torino, per mezzo del suo Presidente Franco de Meo e a nome di tutto il Consiglio Direttivo, esprime la più viva soddisfazione e il più profondo orgoglio per la recente nomina di Sebastiano Filardo all'interno del Consiglio Direttivo Nazionale del Settore Giovanile Scolastico (Sgs) della Figc, in quota Aiac. La designazione di Filardo, deliberata ufficialmente dal Consiglio Nazionale Aiac, rappresenta un traguardo straordinario che premia una carriera dirigenziale e sportiva esemplare. Già Presidente Provinciale Aiac Torino, successivamente alla guida del Gruppo Regionale Aiac Piemonte e Valle d'Aosta, e attualmente Consigliere Nazionale Aiac per la componente dilettanti, Sebastiano Filardo ha sempre dimostrato un forte attaccamento ai valori della nostra associazione. «Questo prestigioso incarico - dichiara il Presidente di Aiac Torino, Franco de Meo - non è solo un riconoscimento al singolo, ma rappresenta il giusto coronamento di anni di attività svolta sul campo e dietro le scrivanie con assoluta professionalità, competenza e sconfinata passione. Come gruppo di Torino siamo profondamente onorati di avere Sebastiano come nostro rappresentante in un organo così cruciale per lo sviluppo e il futuro del calcio giovanile italiano. A lui vanno le nostre più sentite congratulazioni e un caloroso augurio di buon lavoro, certi che saprà portare anche all'interno del settore giovanile scolastico nazionale lo spessore e la dedizione che lo hanno sempre contraddistinto». Con questa nomina, Aiac Torino ribadisce la centralità del proprio territorio e la qualità della propria classe dirigente, sempre al servizio della crescita degli allenatori e dei giovani atleti.