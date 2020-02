La notizia era nell'aria nelle ore successive alla sconfitta subita in Coppa Italia Eccellenza contro il Chisola (1-2); ora è ufficiale: Rino Molle non è più l'allenatore del Baveno. Pare che quest'ultimo puntasse molto al trofeo in questione, tanto che - una volta sfumato - avrebbe deciso di fare un passo indietro. Intanto in casa Baveno è già cominciato il totonomi per la sua sostituzione.