Nuovo corso in casa Barcanova. La società di via Occimiano ha deciso di affidare infatti la direzione del Settore Giovanile a Fabrizio Cignola, già tecnico degli Under 17 Regionali. Per Cignola si tratta un po' di un "remake" all'anno 2017, quando - da allora tesserato Settimo - assunse (seppur per un breve periodo) la medesima funzione alla corte viola.