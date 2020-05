E' addio tra Chieri e Pecorari

Come un fulmine a ciel sereno (o quasi). In vista della prossime stagione le varie società stanno assumendo scelte, talvolta, anche complesse, ma del tutto inaspettate: un po' come l'emergenza Coronavirus.

Così, ad appena una settimana dall'annuncio della separazione tra Meloni e la Cbs, arriva anche quello dell'addio tra Chieri e Marco Pecorari, tecnico degli Under 19. A comunicare la notizia Pino Perfetti, esponente di rilievo della società collinare.

Pare che l'ex calciatore professionista non abbia accolto di buon grado la decisione, ma sicuramente le pretendenti in vista dell' (eventuale) prossima stagione non mancheranno.