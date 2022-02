A Carnevale uno stage per i giovani portieri

L' Asd Goalkeepers Academy di Ferruccio Bellino nel giro di poco tempo è diventato un vero e proprio punto fermo del territorio cuneese per la preparazione dei giovani portieri. L’Associazione infatti propone corsi di perfezionamento per tutti i portieri di calcio, sia individualmente che in accordo con le Società Sportive della Provincia. L'obiettivo principale dell'Associazione è quello di offrire l'opportunità di migliorarsi, sia sul campo da gioco che nella vita, cercando di infondere sicurezza e determinazione nei ragazzi che scelgono di ricoprire un ruolo così impegnativo e di responsabilità.

Sul finire del 2021 è stato realizzato un piccolo campo sintetico, di 15 metri di lunghezza e 15 di larghezza, nella struttura di Madonna dell’Olmo in Via Magnina, dove i portierini si potranno allenare, con una maggiore attenzione alla tecnica. Per quanto riguarda le attività, dopo il successo dello stage natalizio è già in programma una nuova iniziativa per il carnevale, il 28 febbraio e 1 marzo, dal titolo “A Carnevale ogni parata vale”. I partecipanti saranno seguiti dai tecnici della scuola e potranno allenarsi e prepararsi con attività specifiche, sia dal titolare Ferruccio Bellino, ma anche dai fidati collaboratori Marco Peano e Andrea D’Amico.