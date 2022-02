Cit Turin, nasce la scuola calcio Liberina Lucca

Dopo aver dato la notizia durante le commemorazioni in occasione della Giornata della Memoria, il 27 gennaio, nel pomeriggio del 10 febbraio il Cit Turin ha ufficialmente intitolata la Scuola calcio femminile alla partigiana Libera Laura Lucca detta Liberina. L'evento si è svolto alla presenza dell’A.N.P.I., sezione Dante Di Nanni, con il presidente Doriano Magni. Le ragazze delle categorie Under 10 e Under 12 di Cit Turin, Torino FC e Femminile Juventus, prima dell’allenamento congiunto si sono radunate sul campo centrale per stringersi intorno al ricordo della partigiana Liberina. A tutte le partecipanti è stata regalata una copia della Costituzione Italiana e una medaglia ricordo con il nuovo stemma della Scuola calcio femminile con il volto stilizzato della partigiana Liberina.