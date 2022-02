Chieri, dal PSG arriva David per U19 e Serie D

Anche se militano in categorie diverse Chieri e PSG hanno sempre condiviso l'attenzione verso i giovani talenti. Proprio in quest'ottica che è nato un accordo tra le due società per il trasferimento in azzurro di Christian David. Obiettivo di entrambe le società è quello di dare un’opportunità ad un giovane che è cresciuto moltissimo nelle ultime stagioni e che ha tutte le carte in regola per migliorarsi ulteriormente alzando il livello dei campionati che andrà a disputare.