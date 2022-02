Comitato, Loparco soddisfatto delle iscrizioni

Con la ripresa dell'attività agonistica e il prossimo avvio dei tornei dell'attività di base il momento più difficile dovuto alla pandemia, anche per questo inverno sembra ormai alle spalle. Dal comitato del Piemonte e della Valle d'Aosta arrivano anche dati incoraggianti dalle iscrizioni. Per le categorie iscritte all'Attività di Base, infatti, si nota un aumento delle squadre che hanno deciso di svolgere attività ufficiale. In alcune categorie la forbice è limitata, ma in altre il numero di formazioni in aggiunta ha raggiunto percentuali notevoli, intorno al 20%. Il totale delle squadre partecipanti alla fase primaverile è di 2.180 circa rispetto alle 2.030 della fase autunnale, con un aumento di ben 150 iscrizioni.