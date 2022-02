Under 18 - Anche l'Infernotto ha dovuto mollare

“Considerato l'invio al Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta da parte della Società ASD Infernotto Calcio, con la quale detta Società manifestava l'intenzione di ritirare la Squadra Allievi Regionali Under 18 dal Campionato in corso per la stagione 2021/2022, girone C; lette le motivazioni della Società, che motiva tale scelta in ragione della decisione di diversi propri tesserati di non sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid19, con conseguente impossibilità per gli stessi di partecipare agli allenamenti ed alle competizioni ed altresì conseguente diminuzione dei calciatori disponibili, il cui numero è sceso sotto a quello necessario per poter utilmente proseguire il Campionato; delibera di escludere dal Campionato Regionale Under 18, girone C, s.s. 2021/2022 la ASD Infernotto Calcio, annullando tutti i risultati delle gare sinora disputate dalla ridetta Società nel Campionato stesso”.