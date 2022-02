Campionati Regionali - Altre due defezioni

Come era già successo nelle scorse settimane per il Carignano nell'Under 17 e per l'Infernotto nell'Under 18, anche con l'ultimo comunicato nei campionati regionali si registrano altre due defezioni: Il Barcanova nell'Under 18 e l’Accademia Real Torino nell'Under 14. Ancora le motivazioni sono le medesime, come emerge direttamente dal comunicato ufficiale: “in ragione della decisione di diversi propri tesserati di non sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid19, con conseguente impossibilità per gli stessi di partecipare agli allenamenti ed alle competizioni in quanto privi del Green Pass rafforzato”.