Qui STS - Sarà addio con il DS Balluardo

“La Società ringrazia il DS Balluado per il lavoro svolto in questo periodo e gli augura di proseguire il suo percorso con grandi soddisfazioni. Le strade si dividono per esigenze legate alle situazioni personali e non per motivi sportivi. Sicuri di tante collaborazioni ti facciamo un grosso in bocca al lupo”. Si apprende da questo comunicato sul profilo Facebook della società che le strade dello Spazio Talent Soccer del presidente Tony Tucci e del suo Direttore sportivo Raffaele Balluardo si sono separate. Come si evince dalle parole della società non si tratta quindi di una separazione per contrasti o motivazioni sportive, ma solamente personali.