Piccoli portieri crescono alla Sisport

Anche nel 2022 la Scuola Calcio Academy Pro Juventus Sisport ha rinnovato la tradizione con la giornata esclusiva di allenamento specifico dei portieri. Con questo tipo di iniziative la società bianconera vuole valorizzare e far conquistare nuove abilità e consapevolezze ai numeri uno di domani, con lo spirito di divertirsi insieme ai tecnici specializzati.

L’attività si è svolta presso il Centro sportivo Sisport Torino (struttura che ospita gli allenamenti delle squadre dell’Attività di Base, del Settore Giovanile e della Prima Squadra) e ha coinvolto per questa seconda giornata ben 24 portieri delle categorie Pulcini U10 e U9. L'iniziativa ha permesso anche l’ennesima possibilità di confronto sulla metodologia Juventus tra i tecnici dell’Area Portieri dell’Attività di Base Juventus coordinati dal Responsabile Andrea Minero e i tecnici della Scuola Calcio Academy Pro Juventus Sisport Simone, Mario, Andrea, Simone, Luca, Gabriele e Gianpiero, coordinati dal Responsabile Paolo Calefati. Il programma proseguirà nei prossimi mesi con altre giornate di formazione per i tecnici e di divertimento per i ragazzi, questa volta con il coinvolgimento delle annate U7-U8-U9.