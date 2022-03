Qui Gassino - Scuola di Sport

"Passione Rossoblu - Scuola di Sport" è il titolo della bella iniziativa promossa dal Gassinosanraffaele e riservata ai propri tesserati studenti del #SettoreGiovanile delle scuole secondarie di Primo e Secondo Grado. Il progetto si basa su meriti sportivi e scolastici perché la Società ritiene che sia di fondamentale importanza all'interno della crescita sportiva di ogni ragazzo che la stessa viaggi parallelamente a quella scolastica e che le eccellenze vadano ricercate in entrambe gli ambiti. Saranno 5 le borse di studio messe in palio dalla società: per la categoria Under 19 denominata “La Rustica”, per la categoria Under 17 – denominata “Sirena”, per la categoria Under 16 – denominata “Crai Fortuna”, per la categoria Under 15 – denominata “Tecnocasa Gassino” e per la categoria Under 14 – denominata “Tema”.