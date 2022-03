L'Onnisport è una Scuola Calcio riconosciuta

La notizia arriva direttamente dai canali social dell'Onnisport attraverso un comunicato: “E’ con grande piacere ed emozione che vi comunichiamo che l’ASD Onnisport è stata Ufficialmente Riconosciuta per la Stagione 2021/2022 come Scuola di Calcio dalla FIGC. Non poteva esserci più bel regalo di questo per l’anniversario dei nostri 50 anni di società. Un progetto iniziato 18 mesi fa praticamente da zero. Non è stato semplice anzi tutt’altro ma questo risultato insegna che il lavoro paga sempre e di questo ne siamo molto orgogliosi. Per noi questo rinoscimento non è un punto di arrivo ma bensì un punto di partenza dalla quale continuare a lavorare per migliorarsi sempre di piu’ sia con la Scuola Calcio , sia con il Settore Giovanile che anche con il nostro Calcio a 5. Ovviamene tutto ciò è stato possibile grazie all’operato del nostro splendido staff di allenatori e dirigenti che lavorano con il cuore e in maniera professionale ogni giorno per la società. Ed infine un grazie grandissimo alle tantissime famiglie che ci hanno dato fiducia e che ogni giorno continuato a farlo”.