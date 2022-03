Con il Garino il sogno è Real

Il Real Madrid visto da vicino? Grazie al Garino il sogno diventa realtà soprattutto per i giovani calciatori rossoblù che parteciperanno al camp estivo organizzato dalla società sui campi di via Europa in stretta collaborazione proprio con il Club più famoso al Mondo. Il presidente Gianni Matacchione , dopo la splendida esperienza all'esordio la scorsa estate, ha deciso di riaccogliere questa iniziativa che dal 4 all’8 luglio permetterà a tanti giovani atleti e atlete di confrontarsi e lavorare con i tecnici in arrivo direttamente dalla Spagna, affiancati, naturalmente, da istruttori che ben conoscono la realtà rossoblù.

«Lo scorso anno abbiamo raggiunto quota 60 iscritti, una risposta eccellente che vogliamo provare a superare spinti dal grande entusiasmo e dagli ottimi riscontri ricevuti da parte di chi ha vissuto questa esperienza con noi nel 2021». Ammette il massimo dirigente del Garino. Un’occasione da non perdere, insomma, per tutti i calciatori e le calciatrici dai 6 ai 16 anni, e da cogliere al volo perché i posti sono limitati: il calendario prevede due allenamenti quotidiani, uno al mattino e uno al pomeriggio, intervallati da una pausa dedicata al pranzo servito in loco e durante la quale i ragazzi saranno impegnati in un corso di lingua spagnola o in attività ludico ricreative. In campo, inoltre, gli allenamenti saranno guidati anche in lingua spagnola.

«Nel camp puntiamo anche a veicolare costantemente i valori dell’umiltà, della disciplina, del rispetto nei confronti non solo del compagno, dell’allenatore, del genitore o della società, ma anche del materiale messo a disposizione. E naturalmente del fair play». Spiega Adriano Zacchè, responsabile della Fondazione Real Madrid per il Nord Italia. «Tra le novità in tema di attrezzature ci sono i RoxPro della Achamps, pod luminosi che servono per allenare la psicocinetica degli atleti, migliorando la capacità di reazione ai differenti stimoli visivi». Naturalmente, anche quest’anno verranno scelti il miglior giocatore e con lui anche il partecipante che si sarà contraddistinto per fair play, comportamento, puntualità e attenzione durante gli allenamenti: entrambi prenderanno parte alle finali nazionali insieme ai partecipanti di tutta Italia, tra i quali verranno scelti i migliori che voleranno direttamente allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid per le finalissime.