Verbania e Juve Domo aiutano i bambini ucraini

Proseguono le iniziative a sostegno delle popolazioni colpite dalla sciagura della guerra in Ucraina. Particolarmente significativa quella organizzata congiuntamente dal Verbania e dalla Juventus Domo, soprattutto perché finalizzata verso i più piccoli. Le due società infatti hanno intenzione di aprire le porte dei propri campi da gioco per regalare un po' di serenità ai bambini così provati da questa difficile situazione, permettendo di allenarsi e giocare a calcio o semplicemente per assistere alle partite. Ecco i due comunicati: “Verbania Calcio nell’ottica di supportare l’emergenza che colpisce i bambini ed i ragazzi Ucraini, offre - con l’intento di distrarli dal terribile momento che stanno vivendo - la possibilità ai nati dal 2016 sino al 2007 compreso di partecipare alle attività di allenamento calcistico con i vari Mister presso la struttura sportiva di Verbania Possaccio, nei giorni di allenamento stabiliti per le varie annate. Parallelamente, e con il medesimo obiettivo di regalare qualche ora di serenità, nelle partite casalinghe della nostra prima squadra, saremo lieti di offrire l'accesso gratuito ai cittadini Ucraini temporaneamente ospiti in città e nei comuni limitrofi”.