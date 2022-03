Qui Mirafiori - Premiato Molinelli

Durante l’Assemblea Straordinaria Elettiva del Comitato Regionale FIGC–LND tenutasi all’Hotel Atlantic di Borgaro è stato consegnato un importante premio all'allenatore dell’Under 15 del Mirafiori, Maurizio Molinelli per aver prontamente soccorso Olivier Garrone, giocatore della Polisportiva Bruinese impedendone il soffocamento. L'episodio è avvenuto a dicembre, durante il match tra Mirafiori e Bruinese: nelle prime fasi di gioco il giovane Garrone è stato colpito al volto da una violenta pallonata, facendogli perdere conoscenza. Accortosi della gravità della situazione intervenuto prontamente il mister della squadra avversaria Maurizio Molinelli, che lo ha posizionato sul fianco, estraendogli la lingua per favorire la respirazione. Ricoverato in ospedale il ragazzo è stato dichiarato fuori pericolo anche grazie alla prontezza di Molinelli.