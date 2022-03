Valencia Camp in estate al Lesa Vergante

Sempre più stretto il legame tra la società Lesa Vergante e il Valencia , uno dei club più prestigiosi di Spagna e non solo. A inizio mese c'è stata infatti la consueta visita dei tecnici iberici per alcuni giorni di aggiornamento e poi grazie al “Coach Clinic” sempre organizzato dal Valencia in Italia si sono incontrati tecnici e istruttori provenienti da tutta Italia e facenti parte della galassia della Soccer Academy.

In vista dell'estate è già in programma dal 10 luglio (serata di presentazione con cena al campo e consegna dei kit) al 15 luglio il “VCF Soccer Camp”. Un tecnico spagnolo, due tecnici qualificati Valencia Academy Italia saranno a disposizioni di tutti gli iscritti e supervisioneranno tutti gli allenamenti. Un'opportunità unica e entusiasmante di sperimentare la formazione di calcio professionale per migliorare le abilità calcistiche. Il miglior giocatore del VCF Soccer Camp, volerà in Spagna per tre giorni e verrà seguito, all’interno della Ciutat Esportiva, dagli allenatori del Valencia CF. Al termine degli allenamenti, la Selecciòn scenderà in campo contro i pari età del Valencia CF per dare vita ad un’amichevole e ad un’esperienza di vita memorabile. “Educhiamo persone, formiamo calciatori”. Non è un semplice slogan, ma l'obiettivo di della Valencia Academy, che da sempre costruisce giocatori grazie ad un metodo di allenamento unico e costantemente aggiornato.