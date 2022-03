Novità in casa Moncalieri

Un periodo ricco di novita? in casa Moncalieri . I biancoblu del presidente Giorgio Chiappino finalmente, possono godere del nuovissimo manto erboso sintetico piazzato in due campi da gioco del centro sportivo Russo di via Vico. Dopo svariato tempo necessario per il compimento dell’opera, ormai rimane solo l’attesa dell’inaugurazione.

L'annuncio arriva direttamente dalla pagina Facebook dell’assessore Messina: ”E' una bella giornata per le pagine di sport che stiamo scrivendo nella nostra amata Moncalieri. Proprio così, stanno infatti prendendo forma i campi in erba sintetica nell’impianto sportivo di Testona a Moncalieri. Le migliorie nell’impiantistica sportiva sono fondamentali e, proprio per questo, qualche anno fa abbiamo deciso di stanziare le risorse per questi straordinari interventi. Voluto dal Sindaco Paolo Montagna, studiato e messo in atto dal collega Silvano Costantino Consigliere Comunale e concluso dal collega Angelo Ferrero. Ora non ci resta che vederli ultimati e, a breve, vedere i nostri ragazzi del Moncalieri Calcio 1953 correre e giocare”.

Proprio sui nuovi campi, ci saranno anche gli open day per la Scuola Calcio sia maschile che femminile, in programma per due sabati consecutivi, il diciannove ed il ventisei marzo, con la prenotazione necessaria attraverso i canali social della società.