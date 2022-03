Under 18 - Prova di forza San Secondo

Continua il sogno da primato del San Secondo nel girone C dell' Under 18 . La formazione allenata da Marco Azzolina sta infatti guidando la classifica con un punto di vantaggio sulla Bruinese , ma il divario aumenta nettamente se si considera la terza della classe il Magliano Alpi. Il San Secondo ha mostrato i muscoli nel posticipo dell'ultima giornata travolgendo 5-0 il Piobesi .

Una buona prestazione che parte da un primo tempo dominato anche se le reti di vantaggio alla fine sono solo due grazie a Solari e Gastaldi. La situazione, dal punto di vista del punteggio migliora nel secondo tempo con Ronconi e la doppietta di Vivacqua che fissano il 5-0 finale. Il San Secondo è chiamato a non abbassare la guardia nemmeno nel prossimo impegno, sulla carta non proibitivo contro il fanalino di coda Onnisport, per mantenere sempre a distanze le inseguitrici e provare ad accennare fuga decisiva prima degli scontri diretti.