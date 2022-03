CBS, con Caniato si preparano i portieri del futuro

Il Settore Giovanile del CBS è da sempre all'avanguardia, anche grazie all'Affiliazione con la Milan Academy. Non viene trascurato nulla a partire dalla preparazione specifica dei giovani portieri che da queste parti ricopre un ruolo fondamentale. Proprio in quest'ottica qualche giorno fa ha fatto visita al centro sportivo della società torinese Massimiliano Caniat o, responsabile Milan Academy attività dei portieri, oltre che ex portiere di Serie A, per una sessione di allenamento e successiva video-analisi. Un'importante momento di crescita e di confronto, grazie ad esercitazioni e metodologie specifiche, per tutti i giovani portieri rossoneri.

E' lo stesso Caniato a spiegare il lavoro della Milan Academy nella formazione dei portieri del futuro: “Il tentativo è quello di mettere la nostra esperienza maturata negli anni di lavoro a disposizione dei ragazzi per fare emergere il loro potenziale. Quello del portiere è un ruolo particolare, ma come tutti gli altri va modificandosi nel tempo per adattarsi alle nuove velocità e oggi più che mai diventa quasi un giocatore di movimento aggiunto, che può far partire l'azione più velocemente o può lanciare un compagno. Questa nuova interazione con il resto della squadra deve essere educata e necessita di un lavoro alla base. La filosofia del Milan è quella di integrare sempre di più il portiere anche nell'allenamento nel lavoro insieme al resto della squadra per permettergli di partecipare meglio alle dinamiche del gruppo. Fin da piccoli i portieri si trovano a dover fronteggiare delle responsabilità maggiori rispetto ad altri giocatori e per questo occorre tanta forza interiore e coraggio per ricoprire questo ruolo, che però regala sempre delle emozioni uniche e delle grandi soddisfazioni”.