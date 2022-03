Charvensod, obiettivo giovani

Punto di riferimento per tutto il calcio giovanile valdostano e non solo la Charvensod non si ferma mai e pensa sempre al futuro. Attualmente ha all'attivo più di 200 iscritti dal settore giovanile alla prima squadra. Anche in questa stagione è stata confermata Scuola Calcio d’Elite dalla federazione e anche grazie all'ormai consolidata affiliazione con l'Academy Perugia può fornire ai propri giovani uno staff di tecnici di primo'ordine, sempre aggiornato e ben preparato. Altro fiore all’occhiello è rappresentato dalla Goal Keeper Academy Valle D'Aosta riservata ai portieri che si basa sulla competenza e professionalità di Graziano Baldanzi che tiene dei veri e propri corsi con programma tecnico, tattico e coordinativo mirato alle differenti età. Tra giugno e luglio sono già in programma due Camp Estivi proprio riservati ai giovani numeri uno.

Soprattutto per le categorie della Scuola calcio sia nel periodo pasquale, sia nel periodo estivo, non mancheranno i classici tornei interni, ma anche a livello nazionale come l'Academy Cup 2022 riservata a tutte le società italiane affiliate al Perugia. Per quanto riguarda le manifestazioni interne da segnalare “The Children’s Cup 2022”, per la categoria 2013, in programma il 30 aprile 2022, presso il “Centro Sportivo Guido Saba”, torneo che coinvolge formazioni anche di altre regioni.