Borgosesia, la squadra più giovane d'Italia

Grande soddisfazione per il Borgosesia che è stata eletta per questa stagione “squadra più giovane d’Italia”. Un primato che va a testimoniare la filosofia messa in atto da diversi anni dalla Società guidata dal presidente Michele Pizzi, frutto del lavoro del settore giovanile e dei tanti ragazzi utilizzati dalla prima squadra in Serie D durante le gare di questa prima parte di stagione, con i granata che in diverse occasioni sono scesi in campo anche con 8 “millenials”. Come testimonia la stesa società “L’obiettivo è quello di rendere onore al campionato, allestendo formazioni giovani con ragazzi da far crescere in rosa e aiutarli a spiccare il volo nel calcio professionistico. Non mancano infatti gli esempi di calciatori e allenatori che passati da Borgosesia si sono ritagliati un ruolo importante nel mondo dei Prof”.